Фріланд - Порошенку: Українці усього світу вдячні за те, що ви зробили для захисту українського суверенітету. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

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"Я хочу привітати пана Президента Порошенка, пані Марину. Мені надзвичайно приємно зустрітися не тільки в Києві, а й тут в моєму рідному Едмонтоні з вами. Дякую, що ви приїхали", – сказала Христя Фріланд.

Заступниця прем’єр-міністра Канади підкреслила важливі кроки для збереження та зміцнення незалежності України, які були здійсненні за час президентства Петра Порошенка. Вона наголосила, що ці кроки мають значення не лише для майбутнього України, а й для міжнародної безпеки.

"Ми всі, українці цілого світу, цілий світ вдячний вам і не забуде те, що Ви зробити для захисту українського суверенітету. Великий Іван Франко писав про великий момент, до якого кожен з нас мусить бути готовим. І Ви були готові до цього великого моменту. Історія могла би бути зовсім інакшою", – відзначила Христя Фріланд тверду позицію Президента Порошенка у протистоянні України російській агресії.

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"Я хочу також подякувати вам, що ви захистили і здобули незалежність для нашої церкви з Томосом про автокефалію. Це дійсно історичний момент, і ви грали ключову роль в тому. А також наш єпископ Едмонтонський Іларіон", – підкреслила Христя Фріланд.

Заступниця прем’єр-міністра Канади також підкреслила важливу роль Петра Порошенка у забезпеченні демократичних, прозорих виборів в Україні.

"Це ознака справжньої демократії та ознака справжнього демократичного лідера", – звернулася Христя Фріланд до Петра Порошенка.







