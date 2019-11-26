За організацію "референдуму" в 2014 році повідомлено про підозру заступнику мера Слов'янська, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Досудовим слідством встановлено, що у квітні 2014 року під час його головування на сесії міськради депутати ухвалили рішення щодо проведення фейкового референдуму та призначення лідера одного з бандформувань головою виконкому міськради. Посадовець також сприяв легалізації проросійських бойовиків через створення так званої "народної дружини".

Заступника мера підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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