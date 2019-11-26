Сенцову в Європарламенті вручили премію Сахарова. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилань на "Укрінформ".

Вручення відбулося у вівторок під час пленарного засідання законодавчого органу Євросоюзу в Страсбурзі.

"Я вітаю українського режисера, письменника, якому у 2018 році присудили премію Андрія Сахарова… За свою мужність він заплатив дуже велику ціну", - сказав президент Європарламенту Девід Сассолі.

Сенцов у своєму виступі перед європарламентаріями наголосив, що приймає цю премію не особисто для себе, а для всіх політичних в'язнів, утримуваних у Росії.

Сенцов став лауреатом правозахисної премії Сахарова у 2018 році, перебуваючи в ув’язненні. Нагороду замість нього отримали його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

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Нагадаємо, Сенцова затримали в окупованому Росією Криму в 2014 році і звинуватили у створенні на території півострова терористичного угруповання. Суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Режисер усі обвинувачення заперечував.

7 вересня 2019 року Сенцов разом із 34 українцями повернувся до Києва в межах взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією.