Головну ялинку країни почали встановлювати в центрі Києва. ФОТОрепортаж

Зараз робітники монтують стрижень для святкового дерева і сцену, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Цього року це буде не одне велике дерево, а "складальна" ялинка з декількох сотень невеликих дерев. Також на площі з'явилися конструкції для сцени.

Раніше організатори новорічних свят у столиці розповідали, що різдвяні ярмарки діятимуть на Софійській і Контрактовій площах. Відкриття містечок відбудеться 14 грудня, а урочисте запалювання головної ялинки країни - 19 грудня. Цього ж дня засяють 12 ялинок у 10 районах Києва.

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