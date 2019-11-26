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26.11.19 19:46

Церемонія прощання із загиблим українським воїном Богданом Шацьким відбулася 26 листопада у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

26 листопада, в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відбулася церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським воїном Богданом Олексійовичем Шацьким.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання dyvys.info

Богдан Шацький 11.01.1995 року народження, уродженець села Михля Ізяславського району Хмельницької області, старший лейтенант, командир батареї 15-го реактивного артилерійського Київського полку, який загинув 22 листопада внаслідок ДТП під час виконання службових обов'язків у зоні ООС.

Богдан Шацький закінчив Шепетівську спеціалізовану школу-інтернат. Згодом навчався у Львівській Національній академії сухопутних військ України, після закінчення якої отримав офіцерське звання", - наголошується в матеріалі видання.

Поховають Богдана Шацького в рідному селі. У нього залишилися батьки, брат і дружина.


Відео - Syla.news

Церемонія прощання із загиблим українським воїном Богданом Шацьким відбулася 26 листопада у Львові 01
Церемонія прощання із загиблим українським воїном Богданом Шацьким відбулася 26 листопада у Львові 02
Церемонія прощання із загиблим українським воїном Богданом Шацьким відбулася 26 листопада у Львові 03
Церемонія прощання із загиблим українським воїном Богданом Шацьким відбулася 26 листопада у Львові 04

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