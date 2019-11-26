Церемонія прощання із загиблим українським воїном Богданом Шацьким відбулася 26 листопада у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання dyvys.info

Богдан Шацький 11.01.1995 року народження, уродженець села Михля Ізяславського району Хмельницької області, старший лейтенант, командир батареї 15-го реактивного артилерійського Київського полку, який загинув 22 листопада внаслідок ДТП під час виконання службових обов'язків у зоні ООС.

Богдан Шацький закінчив Шепетівську спеціалізовану школу-інтернат. Згодом навчався у Львівській Національній академії сухопутних військ України, після закінчення якої отримав офіцерське звання", - наголошується в матеріалі видання.

Поховають Богдана Шацького в рідному селі. У нього залишилися батьки, брат і дружина.





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