"Не злий справи Майдану" - під ВР відбулася акція підтримки адвоката Закревської, яка оголосила голодування на знак протесту проти припинення розслідувань справ Майдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Організатори акції зазначають: "21 листопада адвокат справ Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування через небажання Верховної Ради прийняти поправку до закону про Державне бюро розслідувань. Ця поправка дозволяє перевести до складу ДБР слідчих Управління спецрозслідування ГПУ, які займалися справами Майдану. Без узвалення цієї поправки слідство у справах Майдану буде де-факто призупинено.

У шосту річницю Революції Гідності людина, яка відвойовує пам'ять героїв Майдану, змушена голодувати, щоб слідство тривало, а винні у розстрілах людей на Майдані були нарешті покарані. Затягувати далі з цим нікуди! Прийти під будівлю ВРУ - це найменше, що ми можемо зробити. Кожен із нас здатний допомогти відновити справи Майдану і підтримати Женю".

















Фото, відео, - Олег Богачук

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Повне голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану 22 листопада оголосила адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона обіцяє голодувати доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

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21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.