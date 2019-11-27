Зеленський розпочинає візит до Литви - обговорить "нормандську зустріч", євроінтеграцію та реформи. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У вівторок пізно ввечері в аеропорту Вільнюса українського лідера зустрів і привітав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Зранку середи почнеться офіційна частина візиту. Володимир Зеленський та Президент Литви Гітанас Науседа обговорюватимуть двосторонні політичні та економічні відносини, питання безпеки та оборони, євроатлантичну інтеграцію України, співпрацю в галузі енергетики, інновацій, транспорту та соціальної політики.

Президенти зосередять увагу на реформах в Україні, подальшому практичному втіленні угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, питаннях "Східного партнерства" ЄС, співпраці України з НАТО, обговорять ситуацію на сході України та заплановані чотиристоронні мирні переговори в "нормандському форматі"

Напередодні візиту радниця із зовнішньої політики Президента Литви Аста Скайсгіріте заявила, що литовська сторона зацікавлена почути, яким буде наступний курс Президент України, як він планує вирішити ситуацію на сході України та як країна буде проводити реформи й інтегруватися в Європу.

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Зі свого боку, Литва заявляє про готовність і далі надавати всебічну допомогу. Литва є одним з найактивніших українських прихильників у міжнародному співтоваристві. Вона надає гуманітарну та військову підтримку Україні, допомагає реструктуризувати деякі сфери державного сектору.

Наступного липня у Вільнюсі відбудеться щорічна міжнародна конференція з питань реформ в Україні, на якій консолідуватимуть зусилля міжнародної спільноти задля підтримки Києва.

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У середу Володимир Зеленський також відвідає інші органи влади у Вільнюсі, разом із литовським колегою відкриє Литовсько-український діловий форум, вшанує пам’ять литовських борців за свободу та покладе квіти до пам’ятника Т.Г.Шевченку, де також поспілкується з представниками місцевої діаспори.