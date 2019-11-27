Спецпризначенці затримали ОЗУ, яке підозрюється в серії розбійних нападів у Дніпрі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

23 вересня до поліції звернулися двоє потерпілих. Вони розповіли, що п’ятеро чоловіків вимагали у них гроші. Під погрозами потерпілі віддали нападникам понад 100 тис. гривень. В ході розслідування співробітники відділу кримінальної поліції Дніпровського відділу поліції встановили причетних до розбійних нападів.

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Спільно з бійцями полку поліції особливого призначення зловмисники були затримані. 24 листопада поліцейські провели за місцем їх проживання та в автомобілях санкціоновані обшуки, в результаті яких було вилучено 4 пістолети, рушницю та патрони. Зараз поліцейські з’ясовують, чи могла ця зброя застосовуватись під час скоєння злочинів. Також були вилучені наручні годинники, золоті прикраси, мобільні телефони, боргові розписки та інші речі, які підтверджують злочинну діяльність затриманих.

Чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), яка передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.







