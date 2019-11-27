Українські миротворці в Конго допомогли евакуювати персонал місії ООН під час заворушень. ФОТО

Українські миротворці на вертольотах МІ-24 допомагали евакуювати персонал бази. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ.

"Завданням українських "двадцять четвірок" було визначено прикриття з повітря південноафриканських транспортних вертольотів. ... Надалі - за наказом командування Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго - українські вертолітники перекинули на аеродром міста Бені спецназівців національного контингенту Гватемали для поліпшення ситуації безпеки в регіоні", - сказано в повідомленні.

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Жоден з українських миротворців під час виконання визначених завдань Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго не постраждав.

Ситуація в м. Бені загострилася після того, як на один з міських районів напали бойовики терористичного угруповання союзних демократичних сил (ADF). Вони вбили 8 городян, ще 9 були захоплені в полон.

Жителі міста звинуватили миротворців у тому, що ті недостатньо ефективно захищають їх від бойовиків, і напали на миротворчу базу. Вони пограбували і спалили будівлі і транспортні засоби Місії.

"Через загострення обстановки в місцях базування українського національного контингенту - в містах Бені, Гома і Калеміє - 18-й окремий вертолітний загін був переведений на посилений режим несення служби", - додали в пресслужбі.







