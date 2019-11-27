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27.11.19 14:11

"Корупціонер на смітті": під ВАКС відбувається акція проти Садового. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Вищого антикорупційного суду в Києві, де нині обирають запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому, відбувається акція його противників.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники мітингу тримають плакати з написами "Корупціонер на смітті", "Афера століття" і "Продаж землі за заниженою вартістю".

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Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 01
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 02
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 03
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 04
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 05
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 06
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 07

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Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 08
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 09
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 10
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 11
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 12
Корупціонер на смітті: під ВАКС відбувається акція проти Садового 13

Фото, відео - Олег Богачук

Як повідомлялося, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.

Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.

За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".

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