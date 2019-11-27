СБУ ліквідувала схему масштабних розкрадань у керівництві колоній Харківської області. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Посадовці організували механізм незаконної реалізації продуктів харчування, централізовано закуплених Мінюстом для раціону засуджених. Оптові партії продовольчих товарів фігуранти справи збували через посередників для закладів роздрібної торгівлі міста.

Нелегально реалізовану продукцію посадовці списували як нібито витрачену на потреби ув’язнених. "Торгівля" велася за готівку безпосередньо з режимної території виправних колоній.

За попередніми оцінками, розмір завданої державі матеріальної шкоди перевищує півмільйона гривень.

Співробітники СБУ затримали завантажені товаром автомобілі посередників під час чергового виїзду з однієї з колоній. З двох автомобілів вилучено майже три тонни вкрадених продуктів. Під час 15 обшуків, проведених у службових приміщеннях Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації, чотирьох виправних колоній та у помешканнях фігурантів справи, правоохоронці виявили гроші, одержані від оборудок. Також задокументовано нестачу відповідних товарів на складах.

У межах кримінального провадження двох заступників керівників виправних установ та посередника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Операція з блокування протиправної діяльності проводилась спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань в м. Полтава під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області".

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