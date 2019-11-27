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27.11.19 20:46

Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрівся у Вільнюсі з представниками української громади. Зокрема, глава держави поспілкувався з українськими дітьми, які навчаються в столиці Литви.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві 01

Зеленський поцікавився у дітей успіхами в навчанні. Він висловив сподівання, що юні українці повернуться на батьківщину.

"Після отримання освіти - додому! Обов'язково будемо чекати таких чудових дітей", - сказав глава держави.

Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві 02

Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві 03

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Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві 04
Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві 05
Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві 06

Також президент поспілкувався з військовослужбовцями - учасниками АТО/ООС, які проходять у Вільнюсі реабілітацію після поранень, і з військовими, які вивчають англійську мову у Військовій академії Збройних сил Литви.

Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві 07

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Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві 08

Крім того, під час офіційного візиту до Литовської Республіки президент з дружиною поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Також президентське подружжя вшанували пам'ять загиблих за незалежність Литви.

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