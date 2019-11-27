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27.11.19 21:29

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 листопада, в Тернополі пройшов урочистий марш містом військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування "Захід", які днями повернулися з району проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 01

Військовослужбовці прибули до місця постійної дислокації військової частини в повному складі, з технікою і озброєнням - без бойових втрат. Участь у заході взяли понад півтори тисячі захисників України, які планово були виведені із зони проведення ООС.

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 02
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 03
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 04
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 05
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 06

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 07

Під час ходи артилеристи зупинилися біля меморіальної стели і вшанували загиблих Героїв, які в різні роки віддали життя за незалежність України. Армійці пройшли центральними вулицями Тернополя з бойовим прапором бригади до палацу культури "Березіль", де їх зустріли командувач військами ОК "Захід" генерал-лейтенант Олександр Павлюк, представники місцевої, обласної влади, волонтери і городяни.

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 08

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 09
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 10
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 11
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 12
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 13

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 44-ї артилерійської бригади урочисто повернулися до місця постійної дислокації в Тернопіль. ВIДЕО

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 14

"Особовий склад військової частини з честю виконав поставлені завдання. Бригада понад рік перебувала на загрозливих напрямках лінії зіткнення. Поки артилерійські підрозділи були в районі проведення операції, у супротивника не було бажання застосовувати великий калібр, оскільки могли отримати гідну адекватну відповідь", - зазначив командувач військами ОК "Захід" Павлюк.

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 15
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 16
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 17
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 18
Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 19

Бійці 44-ї окремої артбригади пройшли урочистим маршем Тернополем після повернення із зони ООС 20

Найкращі військовослужбовці артилерійської бригади були відзначені нагородами міністра оборони і начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Найближчим часом військовослужбовців чекають відпустки, потім артилеристи відновлюватимуть боєздатність і проходитимуть бойове злагодження.

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