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28.11.19 10:50

Водій маршрутки з ознаками сп'яніння на Житомирщині намагався "відкупитися" за 300 грн, - поліція. ФОТО

На трасі Київ-Ковель патрульні зупинили маршрутку з пасажирами, водій якої перебував у нетверезому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Житомирщини.

27 листопада до поліції надійшло повідомлення, що автодорогою "Київ - Ковель" рухається маршрутний транспортний засіб, водій якого перебуває за кермом, імовірно, в стані сп'яніння.

Транспортний засіб патрульні виявили на АЗС, опитали пасажирів та запропонували водієві пройти перевірку на місці.

У присутності двох свідків чоловік відмовився від освідування на стан алкогольного сп'яніння та з метою уникнення адміністративної відповідальності запропонував інспекторам патрульної поліції 300 гривень.

На місце події патрульні поліцейські викликали працівників слідчо-оперативної групи, а також оформили адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).

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Водій маршрутки з ознаками спяніння на Житомирщині намагався відкупитися за 300 грн, - поліція 01
Водій маршрутки з ознаками спяніння на Житомирщині намагався відкупитися за 300 грн, - поліція 02
Водій маршрутки з ознаками спяніння на Житомирщині намагався відкупитися за 300 грн, - поліція 03

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