Невідомі вночі пограбували офіс НСЖУ в Києві, поліція проводить розслідування, - глава спілки Томіленко. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомили глава спілки Сергій Томіленко.

"Пограбували Спілку журналістів на Хрещатику ... Сьогодні вночі невідомі проникли в мій службовий кабінет і приймальню і здійснили пограбування. Офісний сейф понівечено. У ньому зберігалися деякі службові документи та мої власні кошти ... Частина службових документів лежить на підлозі, частину вивернуто на стіл, шухляди розкриті", - йдеться в повідомленні.

Факт проникнення встановлений вранці співробітниками офісу НСЖУ, сам Томіленко у відрядженні в Запоріжжі.

"МВС і поліція поінформовані, оперативно вже проводяться слідчі дії", - повідомив Томіленко.

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Зі свого боку Департамент комунікації Нацполції Києва повідомив, що за цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.













