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28.11.19 11:46

Три масштабні ДТП через туман сталися на Одещині вранці, один загиблий, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

В Одеській області сталися три масштабні ДТП, у яких загинула одна людина. Ще п'ятеро травмовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Усі аварії сталися сьогодні зранку в районі клеверного моста в умовах сильного туману.

На мосту зіткнулися Opel, Geely і Mercedes. Унаслідок зіткнення травм зазнали двоє пасажирів Geely, один з них - несумісні з життям.

Під мостом сталася аварія з вантажівкою "МАЗ", Daewoo і Hyundai. У цій дорожньо-транспортній пригоді незначних травм зазнала одна людина.

І трохи далі від мосту зіштовхнулися одразу 11 автомобілів. І знову не обійшлося без постраждалих: переломів нижніх кінцівок та струсу головного мозку зазнали водій та пасажирка "ВАЗу".

На всіх місцях працюють правоохоронці. Вони встановлюють обставини ДТП і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Три масштабні ДТП через туман сталися на Одещині вранці, один загиблий, - Нацполіція 01
Три масштабні ДТП через туман сталися на Одещині вранці, один загиблий, - Нацполіція 02
Три масштабні ДТП через туман сталися на Одещині вранці, один загиблий, - Нацполіція 03

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