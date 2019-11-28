Миколаївські чиновники привласнили 15 млн грн на закупівлі онлайн-підручників, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Відповідно до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки, держава забезпечує вільний і безкоштовний доступ учнів до онлайн-підручників і навчально-методичних посібників.

Представники влади та місцевого самоврядування неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників. У змові з двома комерційними структурами, які спеціалізуються на наданні програмних послуг, чиновники безпідставно провели тендер та переказали фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів.

У такий спосіб зловмисники вивели з бюджету 15 мільйонів гривень та привласнили їх.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають обшуки за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів справи.

Вилучено печатки, документацію та електронні носії, що містять інформацію про оборудки зловмисників.

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