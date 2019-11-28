Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Київський апеляційний суд розглядає апеляцію адвокатів генерала Дмитра Марченка на обраний йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. В ході засідання екснардеп Борислав Береза, начальник патрульної поліції Євген Жуков, нардепи Марія Іонова і Михайло Забродський, полковники Миргородський і Олійник, Олексій Мочанов заявили клопотання про готовність взяти Марченка на поруки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала. ФОТОрепортаж

Суд вийшов до нарадчої кімнати.

Борислав Береза





Євген Жуков





Олексій Мочанов





Марія Іонова

Михайло Забродський

Полковник Миргородський

Полковник Олійник

Юрій Бутусов

Ігор Гордійчук

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.