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28.11.19 13:44

Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кілька політиків і військовослужбовців заявили клопотання про готовність взяти на поруки обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Київський апеляційний суд розглядає апеляцію адвокатів генерала Дмитра Марченка на обраний йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. В ході засідання екснардеп Борислав Береза, начальник патрульної поліції Євген Жуков, нардепи Марія Іонова і Михайло Забродський, полковники Миргородський і Олійник, Олексій Мочанов заявили клопотання про готовність взяти Марченка на поруки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала. ФОТОрепортаж

Суд вийшов до нарадчої кімнати.

Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 01

Борислав Береза


Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 02

Євген Жуков


Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 03

Олексій Мочанов


Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 04

Марія Іонова

Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 05

Михайло Забродський

Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 06

Полковник Миргородський

Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 07

Полковник Олійник

Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 08

Юрій Бутусов

Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 09

Ігор Гордійчук

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

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