Поліція в Києві затримала педофіла, який через інтернет виманив на зустріч 10-річну школярку і зґвалтував. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
Так, слідство встановило, що чоловік через соціальні мережі знайомився з малолітніми дітьми, додавався до них у друзі і потім починав спілкування. Зокрема, він посилав повідомлення сексуального змісту та порнографічні фотографії 10-річній школярці.
Після цього чоловік зустрівся з дівчинкою, відвів її в занедбану недобудовану будівлю, де насильно вчинив щодо неї дії сексуального характеру.
Як запобіжний захід підозрюваному обрали тримання під вартою протягом двох місяців.