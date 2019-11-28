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28.11.19 14:24

Поліція в Києві затримала педофіла, який через інтернет виманив на зустріч 10-річну школярку і зґвалтував. ФОТО

41-річний киянин підозрюється в розбещенні 10-річної дівчинки і вчиненні щодо неї насильницьких дій сексуального характеру.

Поліція в Києві затримала педофіла, який через інтернет виманив на зустріч 10-річну школярку і зґвалтував. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Так, слідство встановило, що чоловік через соціальні мережі знайомився з малолітніми дітьми, додавався до них у друзі і потім починав спілкування. Зокрема, він посилав повідомлення сексуального змісту та порнографічні фотографії 10-річній школярці.

Після цього чоловік зустрівся з дівчинкою, відвів її в занедбану недобудовану будівлю, де насильно вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

Як запобіжний захід підозрюваному обрали тримання під вартою протягом двох місяців.

Поліція в Києві затримала педофіла, який через інтернет виманив на зустріч 10-річну школярку і зґвалтував 01

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