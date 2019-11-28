45% підтримують "Слугу народу", 12,7% - ОПЗЖ, 9,6% - ЄС, 8,5% - "Батьківщину", 4,4% - "Голос" - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії українців. ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ

За даними дослідження, 53% переконані, що президент Зеленський є більш ефективним порівняно з попереднім президентом Порошенком. 15% - протилежної думки, 22% стверджують, що нічого не змінилося.

Разом з тим, 34% вважають, що діюча Верховна Рада є більш ефективною порівняно з минулим скликанням. 32% переконані, що нічого не змінилося, 17% – вважають її менш ефективною. Лише 27% переконані у більшій ефективності діючого Уряду О.Гончарука у порівнянні із Урядом В.Гройсмана. 30% вважають, що змін не відбулося. 19% – вважають його гіршим за попередній Кабінет міністрів. 24% взагалі не змогли оцінити.

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Майже дві третини опитаних вважають, що президенту Зеленському потрібно часу від одного до трьох років, щоб продемонструвати якісний та ефективний результат роботи. 14% – дають йому для цього п’ять і більше років. Лише 8% вимагають від нього змін за півроку. 17% – взагалі вважають, що йому не вдасться продемонструвати якісний результат роботи.

"Близько половини опитаних вважають, що для досягнення якісного результату Урядом та Верховною Радою потрібно дати їм час від року до трьох. Кожен десятий готовий почекати п’ять і більше років. Натомість 10-13% дають цим центральним органам влади для ефективного результату не більше півроку. Кожен четвертий-п’ятий взагалі вважає, що діючі Уряд та Парламент не здатні нічого змінити в країні", - наголошується в дослідженні.

За даними дослідження, лідером електоральний симпатій є партія "Слуга народу", яку підтримують майже 45% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. 12,7% підтримують партію "Опозиційна платформа – За життя", 9,6% – партію "Європейська Солідарність", 8,5% – партію "Батьківщина", 4,4% – партію "Голос". Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. Тих, хто не визначився, – близько 12%.

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Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 20-24 листопада 2019 р.