У порт Одеси зайшов корвет ВМС Франції "Commandant Birot". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Корабель належить до класу легких корветів. Його довжина 80 метрів, ширина 10, осадка 5,6, а водотоннажність корабля 1350 тон. Швидкість він розвиває до 24 вузлів, а максимальна дальність плавання 4 500 миль. Екіпаж складають 90 осіб.

Корвет "Commandant Birot" був прийнятий на бойове чергування ВМС Франції в 1984 році.

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Місце його постійного базування - військово-морська база в Тулоні. Основні завдання - це підтримка стратегічних підводних сил, розвідка і спостереження за морськими пересуваннями.

За даними "Думской" озброєння корвета: 100 мм гармата Mle 68, пара 20 мм зенітних знарядь F2, чотири кулемети калібру 12,7, чотири торпедні апарати і чотири пускові установки з ракетами "Екзосет".

Корабель французьких ВМС прибув у Чорне море ввечері 19 листопада, після чого відразу взяв курс на грузинський порт Батумі, де простояв з 22 по 25 число. Провівши 26 листопада навчання з грузинськими кораблями, корвет попрямував до Одеси.