Правоохоронці знешкодили етнічне ОЗУ, що вимагало неіснуючі борги і тримало в страху райцентр Херсонщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі, інформує Цензор.НЕТ.

До скоєння злочинів виявилися причетними двоє громадян - членів етнічного організованого злочинного угруповання. Зловмисники тримали в страху жителів цілого районного центру Херсонської області. Вони залякували громадян і вимагали неіснуючі борги під загрозою фізичної розправи. Зокрема, впродовж короткого проміжку часу слідчі спільно з оперативниками СБУ Херсонської області задокументували факт вимагання у місцевого жителя під вигаданим приводом двох тисяч доларів США.

"Зловмисники погрожували потерпілому вбивством і розправою над його сім'єю в разі невиконання "боргових" вимог. При цьому чоловікові завдали тілесних ушкоджень. Крім того, для забезпечення сплати коштів правопорушники відкрито викрали автомобіль потерпілого", - зазначив начальник поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Віталій Стрижак.

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У результаті вжитих заходів слідчі і спецназівці Кримської поліції спільно з СБУ Херсонської області під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим затримали зловмисників після того, як вони одержали всю суму неправомірної вигоди.





