Студент з Африки намагався обдурити двох українських аграріїв на $100 тис., - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

27-річний іноземний студент одного з харківських вишів планував привласнити гроші українців через використання схеми, більш відомої як "шахрайство з чорним доларом". Через мережу "Інтернет" він пропонував послугу з виготовлення підроблених грошей, використовуючи нібито новітні хімічні суміші та технології "виробництва". Для цього клієнти мали перерахувати іноземцю власні кошти у розмірі відповідно до замовлення.

Співробітники СБУ задокументували факт спроби привласнення фігурантом справи 100 тисяч американських доларів українських аграріїв. Зі справжніх купюр, отриманих від бізнесменів, фальшивомонетник обіцяв їм виготовити вдвічі більшу суму.

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Правоохоронці затримали іноземця згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному зі столичних готелів під час одержання грошей.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.



