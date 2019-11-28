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28.11.19 19:39

Резервісти першої черги 93-ї ОМБр взяли участь у ротних навчаннях з бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж

Учасники зборів військовозобов'язаних оперативного резерву першої черги, які проходять на базі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", взяли участь у ротних тактичних навчаннях з бойовою стрільбою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Резервісти першої черги 93-ї ОМБр взяли участь у ротних навчаннях з бойовою стрільбою 01

"У складі механізованого підрозділу холодноярців резервісти відпрацювали наступальні дії. На бойових машинах піхоти вони атакували позиції умовного противника, спішилися, під прикриттям вогню знарядь БМП-2 просунулися вперед і закріпилися на нових рубежах, після чого відбили контратаку ворога", - йдеться в повідомленні.

Резервісти першої черги 93-ї ОМБр взяли участь у ротних навчаннях з бойовою стрільбою 02
Резервісти першої черги 93-ї ОМБр взяли участь у ротних навчаннях з бойовою стрільбою 03

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Резервісти першої черги 93-ї ОМБр взяли участь у ротних навчаннях з бойовою стрільбою 04
Резервісти першої черги 93-ї ОМБр взяли участь у ротних навчаннях з бойовою стрільбою 05
Резервісти першої черги 93-ї ОМБр взяли участь у ротних навчаннях з бойовою стрільбою 06

Більшість учасників навчань брали участь у бойових діях у складі 93-ї бригади в 2014-2018 роках. Тим із резервістів, хто не мав досвіду участі в наступальних операціях, більш досвідчені побратими показали тактичні особливості цього виду бою.

Резервісти першої черги 93-ї ОМБр взяли участь у ротних навчаннях з бойовою стрільбою 07
Резервісти першої черги 93-ї ОМБр взяли участь у ротних навчаннях з бойовою стрільбою 08

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Резервісти першої черги 93-ї ОМБр взяли участь у ротних навчаннях з бойовою стрільбою 09
Резервісти першої черги 93-ї ОМБр взяли участь у ротних навчаннях з бойовою стрільбою 10
Резервісти першої черги 93-ї ОМБр взяли участь у ротних навчаннях з бойовою стрільбою 11

Частина резервістів після навчань виявила бажання продовжити військову службу в лавах 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Резервісти першої черги 93-ї ОМБр взяли участь у ротних навчаннях з бойовою стрільбою 12

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