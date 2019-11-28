Резервісти першої черги 93-ї ОМБр взяли участь у ротних навчаннях з бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У складі механізованого підрозділу холодноярців резервісти відпрацювали наступальні дії. На бойових машинах піхоти вони атакували позиції умовного противника, спішилися, під прикриттям вогню знарядь БМП-2 просунулися вперед і закріпилися на нових рубежах, після чого відбили контратаку ворога", - йдеться в повідомленні.





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Більшість учасників навчань брали участь у бойових діях у складі 93-ї бригади в 2014-2018 роках. Тим із резервістів, хто не мав досвіду участі в наступальних операціях, більш досвідчені побратими показали тактичні особливості цього виду бою.





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Частина резервістів після навчань виявила бажання продовжити військову службу в лавах 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".