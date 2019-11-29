Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
29.11.19 08:25

У навчальному центрі "Десна" відбулися випробування бронеавтомобілів "Козак-2М1" та "Новатор". ФОТОрепортаж

У 169-му навчальному центрі підготовки підрозділів Збройних Сил України ("Десна") відбулися випробування дослідного зразка багатофункціонального бронеавтомобіля "Козак-2М1" та спеціалізованого броньованого автомобіля "Новатор".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

Як повідомляється, випробування відбувалися за участю командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського. У випробуваннях також брали участь представники командування РВіА, управління бойової підготовки, розвідувального управління, управління зв'язку та інформаційних систем та армійської авіації Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 01

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський особисто випробував нові автомобілі за кермом та дав позитивну оцінку технічним можливостям ББКМ "Козак-2М1" та СБА "Новатор".

У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 02

Окрім того, ввечері першого дня випробувань командувач виконав вправи з бойового автоматичного модуля СБА "Новатор", укомплектованого кулеметом калібру 12,7 мм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Крилата ракета "Нептун" успішно пройшла випробування, пролетівши понад 250 км. ВIДЕО

У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 03

Спеціалізований броньований автомобіль "Новатор" та багатофункціональний бронеавтомобіль "Козак-2М1" на випробуваннях підтвердили заявлені тактико-технічні характеристики і отримали позитивну оцінку від усіх представників робочої групи.

У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 04

Довідка: "Козак-2М1" – це повноцінний броньовик, призначений для виконання широкого кола бойових завдань. "Козак-2М1" навіть класифікований інакше – як "броньована бойова колісна машина", а не "спеціалізований броньований автомобіль", як попередні бронеавтомобілі, що випускалися. По суті, "Козак-2М1" – це "компактний БТР".

У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 05

СБА "Новатор" – універсальна платформа, створена на посиленому шасі Ford F-550. Легкий і маневрений СБА "Новатор" ідеально підходить для спецпідрозділів і може бути використаний як:

- броньована колісна машина з бойовим модулем "Іва", оснащеним кулеметом калібру 12,7 мм або 7,62 мм;
- бойова колісна машина з протитанковим ракетним комплексом "Амулет";
- бойова розвідувально-дозорна машина;
- бронетранспортер 4 х 4;
- пікап для перевезення бойового комплекту і озброєння;
- машина медичної евакуації;
- розвідувальна хімічна машина.

У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 06
У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 07
У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 08
У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 09
Фото: Командування Сухопутних військ Збройних сил України/Facebook

У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 10

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100