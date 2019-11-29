Українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова загинули в горах Словаччини. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні київського альпіністського клубу "Вертикаль" у Facebook.

"Сьогодні (28.11.19. - Ред.) сталася трагедія, в результаті нещасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, обставини трагедії наразі невідомі, але факт підтверджений, в тому числі словацькими рятувальниками.



Фото: "Вертикаль"/Facebook

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"Співчуваємо близьким і намагаємось зміритися з цією втратою", - йдеться в повідомленні.