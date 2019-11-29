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29.11.19 10:15

Українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова загинули в горах Словаччини. ФОТО

У горах Словаччини внаслідок нещасного випадку під час спуску загинули двоє українських альпіністів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні київського альпіністського клубу "Вертикаль" у Facebook.

"Сьогодні (28.11.19. - Ред.) сталася трагедія, в результаті нещасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова", - йдеться в повідомленні.

Українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова загинули в горах Словаччини 01

Як наголошується, обставини трагедії наразі невідомі, але факт підтверджений, в тому числі словацькими рятувальниками.

Українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова загинули в горах Словаччини 02
Фото: "Вертикаль"/Facebook

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"Співчуваємо близьким і намагаємось зміритися з цією втратою", - йдеться в повідомленні.

Українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова загинули в горах Словаччини 03

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