Київське підприємство відкачувало ропу на завод в окупованому Криму, завдано збитків у 30 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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Встановлено, що окупаційна влада півострова через посадових осіб одного з київських підприємств використовувала насосну станцію, розташовану на території Херсонської області. Відтак станція забезпечувала сировиною завод, розташований на тимчасово окупованій території Криму. Сума завданих державі збитків становить приблизно 30 мільйонів гривень.

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Начальник Головного управління Нацполіції в АР Крим та м.Севастополі Віталій Стрижак повідомив:"Під час досудового розслідування отримано інформацію щодо незаконного використання окупаційною владою півострову Крим через посадових осіб одного з київських підприємств насосної станції, розташованої на території Новотроїцького району Херсонської області. Всупереч діючому законодавству станція забезпечувала сировиною у вигляді кондиційної ропи з озера Сиваш "Кримський содовий завод". Це підприємство здійснює свою діяльність на окупованій території Криму".

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що на території насосної станції міститься шість промислових насосів, за допомогою яких сировина подається до содового заводу. Також правоохоронці виявили електролінію, яка незаконно подавала електроенергію з окупованого Криму до зазначеної насосної станції.

Разом з тим проведено санкціоновані обшуки за місцем фактичного знаходження київського підприємства. В ході слідчих дій вилучено значну кількість документації, створеної представниками Російської Федерації на тимчасово окупованій території.

Правоохоронці розслідують за фактом кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 441 (Екоцид), ч. 1 ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря), ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Підозрюваним може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

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