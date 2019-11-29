Вантажівка і мікроавтобус зіткнулися на Рівненщині: один водій загинув, інший у реанімації, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.
ДТП сталася 29 листопада близько 2 ночі.
Поліцейські на місці події встановили, що водій вантажного автомобіля "Iveco", 22-річний житель села Вишеньки Київської області, рухаючись у напрямку Львова, у селі Підлужжя виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем "Mercedes-Benz Sprinter", під керуванням 24-річного жителя селища Савинці Балаклійського району Харківської області.
Внаслідок ДТП водій вантажівки постраждав та був доставлений до лікарні. Медики у нього діагностували політравму, відкриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом передпліччя та закриту травму грудної клітки. Нині він перебуває у реанімаційному відділенні Дубенської центральної районної лікарні.
Керманич мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці події. Його тіло із понівеченого авто деблокували рятувальники.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Зараз транспортні засоби перебувають на місці події і перекривають одну смугу руху. Дорожній рух іншою смугою відновлено, його регулює екіпаж патрульної поліції.