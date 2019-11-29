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29.11.19 11:46

Чиновника Держгеокадастру Запоріжжя викрили на махінаціях із землями заповідного фонду, збитки становлять близько 1 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила начальника одного з відділів Головного управління Держгеокадастру Запорізької області на масштабні зловживання із земельними ділянками лісового фонду. Через дії чиновника у держави були відчужені 4 гектари землі в заповідній зоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2018 року посадовець оформив на підставних осіб кілька земельних ділянок у заповідній зоні загальною площею 4 гектари. Потім для протиправної легалізації державна земля була кілька разів перепродана. За висновками профільних фахівців сума збитків, завданих державі, становить майже мільйон гривень.

Під час проведених обшуків за місцем роботи фігуранта справи правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує проведення незаконних оборудок.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, держслужбовцю здійснено оголошення про підозру у вчиненні вказаного злочину.

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Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки. Вживається комплекс заходів для повернення незаконно відчуженої землі у державну власність.

Чиновника Держгеокадастру Запоріжжя викрили на махінаціях із землями заповідного фонду, збитки становлять близько 1 млн грн, - СБУ 01
Чиновника Держгеокадастру Запоріжжя викрили на махінаціях із землями заповідного фонду, збитки становлять близько 1 млн грн, - СБУ 02

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