Водій маршрутки під наркотиками перевозив пасажирів у Миколаєві, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на свій сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Миколаївській області.
Вночі, близько 24 годин, на Херсонському шосе біля будинку № 17 патрульні помітили і зупинили маршрутне транспортний засіб, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.
Під час спілкування з водієм охоронці порядку помітили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Водій відмовився пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку у медичній установі в присутності двох свідків.
Слід зауважити, що під час зупинки водій рухався по маршруту та перевозив пасажирів.
Патрульні відсторонили водія від керування та склали відносно нього адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння). Маршрутку патрульні передали відповідальній особі перевізника.