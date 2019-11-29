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29.11.19 17:00

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зе!команда зі свободи слова

Дивіться також: "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити", - нардеп "СН" Василевська-Смаглюк. ВIДЕО

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Чи ні?

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Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Не переплутайте!

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Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Назад, у майбутнє

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Вони Вас нехорошими словами називають!

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Недобре...

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Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Правильним шляхом ідете, товариші!

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Паралелі історії 

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Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Добувач

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

У всьому винен  Порошенко!

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Логічно...

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Дивна любов Трампа до Росії

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