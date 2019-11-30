Співробітника Харківського главку поліції затримано за підозрою в продажу наркотиків. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець вживав наркотичні речовини, а також розповсюджував їх на території Харківської області. У рамках досудового розслідування кримінального провадження задокументовано три факти продажу наркотиків.

За інформацією пресслужби прокуратури Харківської області, в жовтні і листопаді були проведені контрольні закупівлі наркотичних речовин на загальну суму 4 тис. грн та вилучено наркотичну сировину, які були направлені на експертне дослідження. Інспектор був затриманий в порядку ст. 208 КПК України під час чергової контрольної закупівлі.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Додатково перевіряється інформація про причетність до злочину інших співробітників поліції.

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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області. Оперативний супровід — Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.