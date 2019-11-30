На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".
На вулиці Ентузиастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку Вибуховою хвилею уламки віднесло метрів за 20. При цьому скляна вітрина вилетіла назовні, а у самому відділенні впала на підлогу стеля. Обійшлося без потерпілих.
У місті введено план "Сирена": розшукується автомобіль Volkswagen універсал темного кольору з двома невідомими.
За попередньою інформацією, зловмисники скористалися не вибухівкою, а балоном з газомом, за допомогою якого ними було виведено з ладу банкомат. Звідти вони забрали касети з грошима. Яка сума, наразі невідомо.
На місці інциденту працюють слідчі та вибухотехніки.