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30.11.19 09:22

На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Двоє грабіжників у ніч на суботу, 30 листопада, підірвали відділення "Ощадбанку", розташоване в Дніпровському районі Києва, заволоділи грошима з банкомату і зникли на автомобілі Volkswagen, поліція оголосила план перехоплення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".

На вулиці Ентузиастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку Вибуховою хвилею уламки віднесло метрів за 20. При цьому скляна вітрина вилетіла назовні, а у самому відділенні впала на підлогу стеля. Обійшлося без потерпілих.

У місті введено план "Сирена": розшукується автомобіль Volkswagen універсал темного кольору з двома невідомими.

За попередньою інформацією, зловмисники скористалися не вибухівкою, а балоном з газомом, за допомогою якого ними було виведено з ладу банкомат. Звідти вони забрали касети з грошима. Яка сума, наразі невідомо.

На місці інциденту працюють слідчі та вибухотехніки.

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На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення 01
На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення 02
На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення 03
На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення 04
На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення 05
На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення 06

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