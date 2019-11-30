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30.11.19 10:52

СБУ накрила нелегальних видобувачів піску на Буковині, які зашкодили державі майже на 90 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала в Чернівецькій області незаконний видобуток корисних копалин у промислових масштабах, завдані державі збитки оцінюються майже в 90 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Представники приватної будівельної компанії організували незаконний видобуток піску та піщано-гравійної суміші у стихійному кар’єрі неподалік річки Прут у Новоселицькому районі. Жодних спеціальних дозволів та ліцензій на користування надрами ділки не мали. Нелегально видобуті пісок та піщано-гравійну суміш підрядники планували використати, зокрема, під час будівництва за бюджетні гроші об’єктів соціальної сфери", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за добу фігуранти справи вивозили з кар’єру до 60 вантажівок з копалинами. За попередніми оцінками, вартість завданих державі збитків становить майже дев’яносто мільйонів гривень.

Крім того, незаконний промисел поруч з руслом річки не лише завдавав шкоди довкіллю, а й створював загрозу життю і здоров’ю людей.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України, правоохоронці вилучили спецтехніку та вантажні автомобілі, які були задіяні під час нелегальних робіт. 

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Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. 

СБУ накрила нелегальних видобувачів піску на Буковині, які зашкодили державі майже на 90 млн грн 01
СБУ накрила нелегальних видобувачів піску на Буковині, які зашкодили державі майже на 90 млн грн 02
СБУ накрила нелегальних видобувачів піску на Буковині, які зашкодили державі майже на 90 млн грн 03
СБУ накрила нелегальних видобувачів піску на Буковині, які зашкодили державі майже на 90 млн грн 04

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