Поліція затримала священника-наркодилера в Запоріжжі. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Форпост".

Зазначається, що причиною затримання стала отримана ієромонахом посилка, в якій у великій кількості були наркотики.

Як повідомило джерело в поліції, отримувати настільки "цінний" вантаж разом зі служителем церкви приїхав його друг - протоієрей Євген Квач, який залишився за кермом авто і, спостерігаючи за затриманням, встиг повідомити про пригоду керівництву Запорізької й Мелітопольської єпархії УПЦ московського патріархату.

Як пише видання, на порятунок своїх людей протягом 20 хвилин приїхали представники єпархії з директором охоронної фірми, але "допомогти" затриманому не вийшло, і священика доставили в поліцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітника Харківського главку поліції затримано за підозрою в продажу наркотиків. ФОТО







Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники ПП "Ужгород" виявили героїн, захований у вантажівці, що прямувала до Словаччини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж