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30.11.19 11:49

Поліція затримала священника-наркодилера в Запоріжжі. ФОТО

30 листопада запорізька поліція затримала ієромонаха Свято-Андріївського кафедрального собору Запоріжжя Іліодора, "ад'ютанта" митрополита Запорізького Луки з УПЦ (МП).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Форпост".

Зазначається, що причиною затримання стала отримана ієромонахом посилка, в якій у великій кількості були наркотики.

Як повідомило джерело в поліції, отримувати настільки "цінний" вантаж разом зі служителем церкви приїхав його друг - протоієрей Євген Квач,  який залишився за кермом авто і, спостерігаючи за затриманням, встиг повідомити про пригоду керівництву Запорізької й Мелітопольської єпархії УПЦ московського патріархату.

Як пише видання, на порятунок своїх людей протягом 20 хвилин приїхали представники єпархії з директором охоронної фірми, але "допомогти" затриманому не вийшло, і священика доставили в поліцію.

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Поліція затримала священника-наркодилера в Запоріжжі 01
Поліція затримала священника-наркодилера в Запоріжжі 02
Поліція затримала священника-наркодилера в Запоріжжі 03

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