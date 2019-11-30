Поліцейський на смерть збив чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці на Одещині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги: автомобіль рухався у напрямку Одеси, а чоловік переходив дорогу у невстановленому місці з велосипедом у руках. Внаслідок аварії пішохід, особа якого наразі встановлюється, зазнав тілесних ушкоджень та помер у кареті "швидкої".

За кермом автомобіля був працівник поліції, який перебував поза службою. Зараз на місці події працюють правоохоронці. Обставини та механізм ДТП встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Інформацію про ДТП передано співробітникам Державного бюро розслідувань.

Поліцейський, який керував автомобілем, пройшов медичний огляд. Відповідно до його висновку, ознак сп'яніння не виявлено.

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