Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом "За заслуги". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування ВМС України.
"Національний орден "За заслу́ги", який я мав честь щойно вручити особисто пану адміралу Ігору Воронченку, є другим за значущістю у Франції. Президент Франції Емманюель Макрон особисто нагородив пана адмірала цим орденом і це свідчить про повагу, яку він має до українських Військово-Морських Сил. Наша співпраця триває досить давно, і зокрема про якісний рівень нашої співпраці свідчить стажування українських кадетів на борту французьких кораблів, зупинки французьких кораблів в Одесі. В майбутньому ми будемо розвивати наші відносини між Військово-Морськими Силами Франції та України", – наголосив посол Франції.