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30.11.19 15:59

Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом "За заслуги". ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 листопада, в Одесі командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко нагороджений національним орденом Французької Республіки "За заслуги". Нагородження відбулося на борту корабля ВМС Франції "Commandant Birot". Орден в урочистій обстановці вручив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування ВМС України.

Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом За заслуги 01

"Національний орден "За заслу́ги", який я мав честь щойно вручити особисто пану адміралу Ігору Воронченку, є другим за значущістю у Франції. Президент Франції Емманюель Макрон особисто нагородив пана адмірала цим орденом і це свідчить про повагу, яку він має до українських Військово-Морських Сил. Наша співпраця триває досить давно, і зокрема про якісний рівень нашої співпраці свідчить стажування українських кадетів на борту французьких кораблів, зупинки французьких кораблів в Одесі. В майбутньому ми будемо розвивати наші відносини між Військово-Морськими Силами Франції та України", – наголосив посол Франції.

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Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом За заслуги 02

Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом За заслуги 03

Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом За заслуги 04
Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом За заслуги 05

"Це нагорода не мені, як особистості, це оцінка діяльності всіх Військово-Морських Сил ЗС України. Між нашими флотам підтримується плідна співпраця, – відмітив командувач національного флоту. – Кожен захід корабля, це ще один крок для безпеки, яка має бути в цьому регіоні. Спільна участь в проведенні міжнародних навчань є одним з кроків, для того щоб Військово-Морські Сили як найшвидше набували сумісності зі стандартами Альянсу для спільного застосування і виконання завдань, – зазначив адмірал Ігор Воронченко.

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