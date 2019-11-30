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30.11.19 18:18

Підрив банкомата "Ощадбанку" в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони. ФОТОрепортаж

Зловмисники, які підірвали вночі на Русанівці в Києві банкомат, вкрали 250 тис. грн. Вибухом значно пошкоджено відділення "Ощадбанку".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний, інформує Цензор.НЕТ.

Підрив банкомата Ощадбанку в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони 01

"Відділення "Ощадбанку" в столиці на вулиці Ентузіастів практично повністю зруйновано. Вибух пролунав о четвертій ранку. Сила вибуху винесла вікна й зруйнувала приміщення практично повністю. Ціна вкраденого - близько 250 тис. гривень. Ціна зруйнованого - мільйони. Ще підраховуємо", - написав Пишний.

Підрив банкомата Ощадбанку в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони 02

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Підрив банкомата Ощадбанку в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони 03

За інформацією глави "Ощадбанку", бандити закачали в банкомат велику кількість газу і підірвали його, а з ним - і відділення.

Підрив банкомата Ощадбанку в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони 04

"Головне - без людських жертв. Адже відділення розташоване в житловому будинку на першому поверсі", - зазначив банкір.

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Підрив банкомата Ощадбанку в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони 05

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