Підрив банкомата "Ощадбанку" в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний, інформує Цензор.НЕТ.
"Відділення "Ощадбанку" в столиці на вулиці Ентузіастів практично повністю зруйновано. Вибух пролунав о четвертій ранку. Сила вибуху винесла вікна й зруйнувала приміщення практично повністю. Ціна вкраденого - близько 250 тис. гривень. Ціна зруйнованого - мільйони. Ще підраховуємо", - написав Пишний.
За інформацією глави "Ощадбанку", бандити закачали в банкомат велику кількість газу і підірвали його, а з ним - і відділення.
"Головне - без людських жертв. Адже відділення розташоване в житловому будинку на першому поверсі", - зазначив банкір.