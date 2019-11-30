Двоє дорослих і дитина загинули у ДТП під Чернівцями, - поліція. ФОТОрепортаж

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає Цензор.НЕТ.
"Увечері 30 листопада в поліцію надійшло повідомлення про те, що на об'їзній дорозі біля комплексу "Алеанда" зіткнулися легковий автомобіль із мікроавтобусом. Один з автомобілів загорівся. За попередньою інформацією, унаслідок аварії три людини загинули. Двоє дорослих і дитина", - повідомили у поліції.
Там зазначили, що всі загиблі - з легкового автомобіля, що загорівся від зіткнення.
Вік загиблої дитини уточнюється.
Чи є інші постраждалі унаслідок цієї аварії, наразі невідомо.