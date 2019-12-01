Українські танцюристи здобули золото і срібло на турнірі з фігурного катання в Стамбулі. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Федерацію фігурного катання на ковзанах.

Виступаючи в юніорській категорії, фігуристи впевнено виграли обидві програми і зійшли на найвищу сходинку п’єдесталу із загальним результатом 162.75 балів.

Свій довільний танець на музику Сен-Санса учні Марії Тумановської-Чайки виконали без єдиної помарки, показавши якісне, уже "доросле" катання. Судді досить високо оцінили яскравий, емоційний виступ українців – 98.56 балів. Їхня технічна оцінка склала 53.92, а за компоненти наші танцюристи отримали 44.64 балів. Це вже друга перемога талановитого дуету в нинішньому сезоні. В жовтні Марія та Кіріл виграли міжнародний турнір Кубок Хелловін в Будапешті.

У категорії сеньйори срібними призерами стали українці Олександра Назарова та Максим Нікітін. Учні харківського тренера Галини Чурілової, які в цьому сезоні з усіх турнірів за своєю участю привозили нагороди, й цього разу залишилися вірними собі. Вони були другими в ритмічному танці, чудово виступили і в довільному, але обійти лідерів - поляків Наталю Калішек та Максима Сподирєва не вдалося. Наші спортсмени отримали за другий виступ 112.59 балів, а загалом – 189.23. У польських танцюристів відповідно 114.78 та 192.96. На третьому місці з відставанням від українців більше, ніж на дев’ять балів – російський дует Софія Євдокімова/Єгор Базін (179.95).

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