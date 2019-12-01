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01.12.19 16:03

Пограбування "Ощадбанку" в Києві: поліція розповіла про затриманих. ФОТОрепортаж

За підозрою в пограбуванні і підриві відділення "Ощадбанку" на Русанівці в Києві затримані 39-річний іноземець і 33-річний киянин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції Києва.

"Завдяки кропіткій роботі, до якої були задіяні оперативники територіального управління поліції, столичного главку, а також спецпризначенці, ми встановили фактичні дані зловмисників. І в результаті злагоджених дій правоохоронці затримали двох осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні цього злочину. Це - 39-річний іноземець і 33-річний киянин, раніше судимий за зберігання наркотиків", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко,

Під час санкціонованих обшуків за місцем їх проживання поліцейські вилучили речові докази - автомобіль, інструменти та частину грошей.

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Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочинів, готуються матеріали для обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Розслідування триває.

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Пограбування Ощадбанку в Києві: поліція розповіла про затриманих 01
Пограбування Ощадбанку в Києві: поліція розповіла про затриманих 02
Пограбування Ощадбанку в Києві: поліція розповіла про затриманих 03
Пограбування Ощадбанку в Києві: поліція розповіла про затриманих 04
Пограбування Ощадбанку в Києві: поліція розповіла про затриманих 05
Пограбування Ощадбанку в Києві: поліція розповіла про затриманих 06

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