Я зазнав удару кийком в обличчя. Спробував прикритися - й дістав перелом руки, носа і контузію ока: суд заслухав свідчення потерпілих у справі екскомандира харківського "Беркуту" Лукаша. ФОТО

Про це йдеться в пабліку "Адвокатська дорадча група", передає Цензор.НЕТ.

Дарницький районний суд Києва (Севастопольська, 7/13) під час розгляду справи Владислава Лукаша, колишнього командира батальйону ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в Харківській області, який обвинувачується в перевищенні влади і службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків (протистояння 01.12.2013 р. на Банковій та 18.02.2014 - мирна хода у Кріпосному пров. та на вул. Інститутській). Обвинувальний акт щодо Лукаша передано до суду в липні 2016 року.

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"Рівно 6 років минуло від подій на вул. Банковій. У минулому судовому засіданні у справі Лукаша допитували Сергія Муренка (зазнав тілесних ушкоджень середньої тяжкості) та Тетяну Лисенко (Зазнала легкиз тілесних ушкоджень) - потерпілих за цим епізодом, 1 грудня 2013 року на вул. Банковій", - йдеться в повідомленні.

"Я на той момент вже лежав і ознак життя не подавав. Зі мною відбулось те саме, що і з цією людиною. Лава співробітників внутрішніх справ, пробігаючи повз нас, продовжувала нас — лежачих — бити. Кийками і ногами. Мені вдалося вдало згрупуватися в позі ембріона на правому боці. Руками я прикрив голову. Тому дістав у лівий бік тіла приблизно півтора десятки ударів кийками. Після того як частота ударів зменшилася, один особливо навчений співробітник МВС вдарив мене берцем у спину і попав по нирці, через що я розкрився, розвернувся і повернувся обличчям до нападників. Ну, це було помилкою — я одразу зазнав удару кийком в обличчя. Спробував прикритися рукою, через що дістав перелом руки, контузію ока і відкритий перелом носа... Виповз після цього метрів 30-40 на Інститутську приблизно до входу в Нацбанк. Там мене підібрали люди і завантажили в машину швидкої допомоги", - розповів на суді потерпілий.

Наступне засідання відбудеться завтра: вівторок, 3 грудня 9:30.











