Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
02.12.19 15:20

Масова бійка в кафе на Срібнокільській у Києві: постраждали вісім осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція Києва встановлює обставини бійки в розважальному закладі. В результаті бійки між відвідувачами та працівниками одного зі столичних кафе постраждали вісім осіб. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Так, за інформацією відомства, в поліцію надійшла інформація про бійку в кафе на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі. Заявниця повідомила, що відвідувачі напали на співробітників приватної охоронної фірми, а також автомобілем пошкодили огорожу установи.

"На місці події слідчо-оперативна група встановила, що група осіб грубо порушувала громадський порядок, що супроводжувалося особовою зухвалістю та винятковим цинізмом, а також пошкодила майно закладу і вхідні двері приміщення автомобілем "БМВ" та поїхала з місця події. Під час бійки дістали тілесні ушкодження вісім працівників закладу", - сказано в повідомленні.

Масова бійка в кафе на Срібнокільській у Києві: постраждали вісім осіб, - поліція 01

Поліція встановила особу власника іномарки, ним виявився 39-річний киянин. Також встановлюються інші особи, причетні до правопорушення.

На цей час слідчим відділом Дарницького управління поліції вирішується питання щодо внесення вказаного кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудового розслідування за попередньою кваліфікацію ч.2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та проведення подальшого розслідування.

Також дивіться: Невідомі влаштували масову бійку в піцерії на Позняках, а потім рознесли автомобілем вхідні двері закладу. ФОТОрепортаж

Масова бійка в кафе на Срібнокільській у Києві: постраждали вісім осіб, - поліція 02
Фото: сайт поліції Києва

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100