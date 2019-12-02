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02.12.19 23:49

СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила незаконне ввезення історичних і культурних цінностей зі Східної Азії. Вартість прихованих від митного контролю речей - 300 тисяч доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 01

"На пост "Східний" Київської міської митниці ДФС прибуло три контейнери з товарами з Японії. Замовник вантажу, іноземець, який тривалий час проживає в Україні, задекларував нібито ввезення побутових товарів і спортивного інвентарю. Під час огляду вантажу правоохоронці виявили, що частина речей не відповідає заявленим у митній декларації.

СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 02

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СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 03

Експерти підтвердили, що в контейнерах є антикварні предмети інтер'єру у східному стилі. Це - старовинна холодна зброя, предмети побуту, меблі. Деякі з експонатів датуються ХVIII-XIX століттям і високо цінуються серед колекціонерів", - йдеться в повідомленні.

СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 04
СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 05

Зараз всі виявлені предмети вилучено та передано для проведення подальших експертиз.

СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 06

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СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 07

За фактом контрабанди культурних цінностей розпочато кримінальне провадження.

СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 08
СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 09

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