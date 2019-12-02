Воїна Капустяна, який загинув на Донбасі, провели в останню путь на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал Rivne1.

Олексій Капустян народився 18.10.1993 року в Києві, жив у Криничках. Строкову службу він проходив у Маріуполі, у внутрішніх військах, а з початком збройної агресії РФ проти України добровольцем вступив до 2-го батальйону територіальної оборони "Горинь", у складі якого брав участь у боях під Іловайськом, разом з 8-м армійським корпусом при загрозі оточення виходив на територію, підконтрольну Україні.

Після служби в 30-й ОМБр у 2016 Олексій перейшов до 130-го окремого розвідувального батальйону, де служив у роті вогневої підтримки. Потім він перевівся в 24-ту окрему механізовану бригаду, в якій служив сержантом на посаді головного сержанта 2-го взводу 1-ї роти в період з 14.11.2018 до 09.08.2019 рр.

У листопаді цього року підписав зі ЗСУ новий контракт.

Церемонія відспівування і поховання відбулася в сусідньому селі Тучин. У Героя залишилися мати, брат і дочка.

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Так тіло зустрічали в Гощі 1 грудня. Фото - Гощанська РДА









Фото - Rivne-1