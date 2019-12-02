На хабарі $4 тис. затримано чиновника Тернопільської райдержадміністрації, - Нацполіція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції.

Як повідомляється, чиновник вимагав від громадянина хабар за затвердження будівельних паспортів забудови земельної ділянки та декларації про початок виконання будівельних робіт. Громадянин повинен був передати чиновникові 4,2 тисячі доларів "винагороди".

Правоохоронці задокументували факт передачі та отримання частини хабаря в 1,5 тис. доларів, які вони вилучили в службовому кабінеті чиновника.

Дії посадової особи підпадають під ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 368 Кримінального кодексу України (одержання хабаря).

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