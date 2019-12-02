Спецпризначенців Нацгвардії зі спеціальним транспортом і спорядженням відправили на Закарпаття для посилення порядку від початку курортного сезону. ФОТО

Такі заходи вжито з метою підвищення рівня безпеки відпочиваючих під час зимового курортного сезону, надання допомоги Національної поліції України в боротьбі зі злочинністю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Нацгвардійці гірсько-патрульної роти слідкуватимуть за громадським порядком як у самому місті так і у гірській місцевості Виноградівського району вдень і вночі", - говориться в повідомленні.

З метою швидкого реагування або на випадок ускладнення оперативної обстановки до складу мобільного резерву залучено спецпризначенців та вертоліт Нацгвардії.

Для виконання завдань з охорони громадського порядку у важкодоступних гірських районах військові патрулі використовуватимуть квадроцикли, снігоходи, лижі та гірське спорядження. Також на озброєнні нацгвардійців є тепловізори та прилади нічного бачення.

Загалом, до служби з охорони громадського порядку в Виноградівському районі Закарпатської області залучено близько 60 військовослужбовців Національної гвардії України.

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