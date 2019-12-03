4-річного хлопчика, який випав із вікна 4 поверху в Бахмуті, вночі доставили військовим вертольотом у Дніпро. Лікарі борються за його життя, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

"Чітка взаємодія з цивільно-військового співробітництва дала шанс маленькому Давиду на життя, зараз боротьбу продовжують лікарі нашої обласної дитячої лікарні, стан вкрай важкий - забій головного мозку, тотальний забій легень, двосторонній пневмоторакс, перелом кісток тазу, поруч з Давидом його мама.

Друзі, помоліться за Давида, в січні йому має виповниться 5 рочків", - написала вона.

Губа висловила вдячність командувачу ООС генералу Володимиру Кравченку, начмеду ООС Олександру Лабунцю, всім військовим і цивільним медикам Донецької області і т.в.о. керівника обласного управління охорони здоров'я, команді ДніпроОДА і особисто очільнику області Олександру Бондаренку, начальнику обласного управління охорони здоров'я Валерію Сердюку, директору обласної дитячої лікарні Олександру Хитрику, Сергію Криворотченку, Радію Шевченку, Сергію Стрєлкіну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна із пораненням ока вночі було доставлено вертольотом у Дніпро, - радник голови Дніпропетровської ОДА Губа

"Ви можете собі уявити, в яких складних погодних умовах під час хуртовини була ця евакуація?! Вклоняюся екіпажу вертольотчиків і медикам, які були на борту", - зазначила вона.

Також вона додала, що медичний супровід у польоті забезпечили військовий анестезіолог з району ООС і Андрій Островський, який зараз працює начмедом у міжнародній організації з розмінування в м. Краматорськ.

"Навіть не можу зараз сказати, скільки разів Андрій брав участь в аероевакуації поранених і постраждалих дітей з 14-го року, Андрій літає безкоштовно і добровільно за покликом душі і серця, лікар від Бога ...", - написала вона.



Фото: Губа/Facebook

"Бажаю Давиду якнайшвидшого одужання, мамі сил і терпіння", - резюмувала Губа.