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03.12.19 09:34

Рятувальники гасять масштабну пожежу на складах у Полтаві. ФОТОрепортаж

У Полтаві сталася масштабна пожежа на складах ТОВ "Полтавтрансбуд", жертв немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 3 грудня о 05:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в одноповерховому складському приміщенні ТОВ "Полтавтрансбуд" на вул. Сакко в Подільському районі м. Полтава.

Пожежники, які прибули на виклик, відразу взялися за гасіння. Через сильне задимлення рятувальники працюють в апаратах захисту органів дихання.

Рятувальники гасять масштабну пожежу на складах у Полтаві 01

О 7:40 пожежа на площі 1 тис. 500 м. кв. була локалізована.

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Зараз триває ліквідація пожежі. Жертв і постраждалих немає.

Рятувальники гасять масштабну пожежу на складах у Полтаві 02

До гасіння залучено 42 рятувальники особового складу ДСНС і 12 одиниць техніки, також пожежний поїзд залізниці.

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Рятувальники гасять масштабну пожежу на складах у Полтаві 04
Рятувальники гасять масштабну пожежу на складах у Полтаві 05
Рятувальники гасять масштабну пожежу на складах у Полтаві 06
Фото: пресслужба ДСНС

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